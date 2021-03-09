Скатился с горки и умер: В Кемерове погиб 14-летний подросток

Скатился и умер: В Кемерове подросток погиб во время катания с горки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

7 марта несколько подростков из Кемерова решили покататься с горки. Увы, обычное зимнее развлечение обернулось трагедией: один из них погиб.

Днем 7 марта два друга из Ягуновки, микрорайона Кемерова, катались с горы – обычного заснеженного склона.

«Скатывались с горки, и ее «понесло»: март, весна, все тает… Пласт снега упал, придавило двух пацанов, что были на горке. Одного полностью накрыло снегом, второго – частично, но он тоже не мог дышать. Вытащили одного, второго не успели», - так рассказывает о том, что случилось в тот день одноклассник одного из подростков.

Сообщение о ЧП появилось в социальных сетях в праздничный день, и большинство комментаторов стали выражать сочувствие родным погибшего мальчика. Многие отмечают, что 14-летний подросток, которого засыпало снегом, был достойным человеком.

«Скорбим всем классом», - пишет одна из одноклассниц подростка.

В следственном Управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что же случилось в тот день. В пресс-службе отметили, что это была не специально оборудованная для катания горка, а заснеженный природный склон.

- По предварительной информации, в дневное время подростки катались на санках-ледянках с насыпи снежного склона. 14-летний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, однако у них не получилось. Тогда они обратились за помощью, - прокомментировала Надежда Ананьева, подполковник юстиции, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ. - Сотрудники МЧС обнаружили под снегом подростка без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшего. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины смерти подростка. ПО результатам проверки будет принято процессуальное решение.