Сауна на крыше многоэтажки в Кемерове: Прокуратура нашла нарушения и возбудила два дела. Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram

Прокуратура нашла нарушения, а также возбудила дело при проверке информации о сауне на крыше многоэтажного дома в Кемерове. К ней были привлечены специалисты в сфере пожарного, жилищного и строительного надзоров.

В феврале в соцсетях очевидцы показали сауну, которая находится прямо на крыше многоэтажного дома по проспекту Ленинградскому, 22. Как выяснилось, на 12 и 13 этажах, а также террасе помещения, выход на которую ведет из квартиры, принадлежат двум собственникам. Они же и обслуживают ее за счет своих средств, так как терраса не является общим имуществом собственников дома. Н а террасе была найдена кабина с инфракрасным излучением, используемая как сауна, что является нарушением закона, поскольку такие объекты должны оборудоваться только в квартирах.

-В данном случае сауна расположена на террасе, являющейся неотъемлемой частью многоквартирного дома. При непринятии своевременных мер по устранению требований пожарной безопасности возможна угроза наступления вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений и иных лиц, - пояснили в прокуратуре области. В связи с этим против собственника возбуждено административное дело о нарушении требования пожарной безопасности.

Попутно выяснилось, что собственники самовольно переоборудовали электрические сети, проложили дополнительное силовое оборудование с заведением в возведенную пристройку. Это стало основанием для возбуждения еще одного дела, в этот раз за

самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме. Прокурор Ленинского района через суд потребовал демонтировать конструкцию, заявление находится на рассмотрении.

Нарушения закона нашли и со стороны управляющей домом компании «УК «Флагман». При содержании общего имущества дома та проигнорировала требования пожарной безопасности.

-Возведенный объект расположен на террасе и является неотъемлемой частью многоквартирного дома. Организация обязана безопасно управлять общим имуществом многоквартирного дома, принимать своевременные меры по предупреждению правонарушений и их устранению, - отметили в ведомстве.

В частности, компания владела информацией о незаконной сауне, но не приняла мер по получению документов на объект. Прокурор района внес директору представление и потребовал устранить нарушения закона.

Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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