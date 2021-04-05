Эксперты рассказали о демографической обстановке в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Как обстоят дела с демографией в регионах России? Ответ на этот вопрос можно найти в рейтинге, который составили специалисты РИА Рейтинг. Кстати, Кузбасс входит в число антилидеров.

Так, по данным РИА Рейтинг, Кузбасс находится на 62-м месте из 85 возможных. По данным на 1 января, численность населения региона составляет 2633,4 тысячи человек, что на 2,3 процента меньше, чем в 2018-2020 годах. За это время рождаемость уменьшилась на 46,2 тысячи человек, а миграционная убыль составила 14,7 тысячи человек.

Алтайский край расположился на 63-й строке: здесь при численности населения в 2296,4 тысячи человек рождаемость упала на 39,3 тысячи, а мигрантов стало меньше на 14 тысяч.

А вот у остальных соседей дела обстоят лучше. Так, в Томской области, которая находится на 29-й строке рейтинга, численность населения составляет 1070,3 тысячи человек, а убыль - 0,7 процента. За последние два года в регионе родилось на 6,1 тысячи человек меньше, а мигрантов стало меньше на 1,8 тысячи.

Красноярский край расположился на 28-й строке рейтинга. У него такая же убыль населения, как и у томичей, - 0,7 процента за два года. При населении численностью 2 миллиона 855 тысяч человек рождаемость упала на 18,5 тысячи, а миграционная убыль составила 1,2 тысячи.

Численность населения Новосибирской области на январь 2021 года достигла 2785,8 тысячи человек. Миграционная убыль - 20,4 тысячи, а снижение рождаемости - 22,8 тысячи. Регион находится на 23-й строке рейтинга. Отметим, что это первый в рейтинге регион с отрицательной динамикой в -0,1 процента.

Санкт-Петербург находится на 18-м месте рейтинга с приростом населения в 0,6 процента. Причем рождаемость здесь снизилась на 13,2 тысячи человек, а вот мигрантов стало больше на 47,5 тысячи.

Привлекательной для мигрантов остается Москва: столица России занимает 16-е место с естественным приростом на одну тысячу человек и 147,9 тысячи мигрантов.

Также за счет мигрантов прирастает Краснодарский край: сюда переехало 119,2 тысячи. А рождаемость снизилась на 35,5 тысячи человек. Регион находится на 14-й строке рейтинга.

Больше всего выросла численность населения в Ставропольском крае: он возглавляет рейтинг с приростом в 16,8 процента. При численности населения в 510 тысяч человек здесь зафиксирован рост числа мигрантов на 30,4 тысячи и снижение рождаемости на 4,8 тысячи.

Отметим также, что практически во всех регионах рождаемость снизилась либо наблюдается минимальный прирост. Кроме нескольких регионов: Дагестана, Чеченской Республики, Югры, Ингушетии, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь естественный прирост составил 91,2, 66,2, 30,6, 19,5, 14,9 и 12,8 тысячи человек соответственно.