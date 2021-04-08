Есть погибшие: газовый баллон взорвался в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Собачья передержка "Маячок" Кемерово"

Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Кемерове. Здесь в одном из частных домов прогремел взрыв.

Взрыв, огонь, обрушившийся потолок, суета и паника – вот что случилось около 10 часов утра в одном из домов на улице Маяковского. Здесь в обычном частном двухквартирном доме взорвался газовый баллон.

Специалисты МЧС отметили, что из дома успел самостоятельно эвакуироваться один человек. Однако жертв избежать не удалось. Дело в том, что хозяйка одной из квартир одновременно является хозяйкой передержки для бездомных животных.

- Наша Ирина Юрьевна, хозяйка приюта, в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Погибли наши Биля и Маня... их завалило... Валдаи , Белла, Джулька на стационаре: у девчонок ожог глаз, носа. Черныш тоже сильно пострадал, ожоги, - рассказал один из волонтеров приюта.

Сильно пострадали собаки. ФОТО: vk.com, "Собачья передержка "Маячок" Кемерово"

В ГУ МЧС России подтвердили факт пожара в приюте.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шел дым. В результате пожара произошло обрушение деревянной обрешетки и перекрытия на площади шесть квадратных метров, также обрушился потолок на крыше два квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Точную причину и обстоятельств ЧП еще предстоит выяснить. Пока же без дома остались дочь и внучка владелицы приюта, самой женщине также предстоит пройти лечение и реабилитацию. Питомцам, получившим ожоги и травмы при пожаре, нужна помощь ветеринара. Да и дом, где все они жили, тоже нужно восстанавливать. Волонтеры приюта просят о помощи – обычной, физической, и материальной. Подробности можно узнать здесь.