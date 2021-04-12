Кемеровская семья сохранила номер «Комсомолки» о первом полете Гагарина

Этот номер хранился за стеклом почти 60 лет. Фото: Кемеровский городской архив.

Специалисты городского архива, разбирая переданные в дар кемеровчанами предметы, обнаружили среди них номер газеты «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года.

Этот экземпляр газеты по своему уникален – он полностью посвящен первому полету советского человека в космос.В наше время его бы назвали спецвыпуском. Пожалуй, это единственный в Кузбассе номер, который сохранился не в библиотечных подшивках. Причем, как отметила директор Кемеровского городского архива Ирина Третьяк, состояние газеты оказалось настолько хорошим, что она стала центральным экспонатом выставки, посвященной 60-летию полета Гагарина в космос, которую подготовили специалисты учреждения.

Раритетный номер "Комсомолки" стал центральным экспонатом выставки к 60-летию первого полета в космос. Фото: Кемеровский городской архив.

Как выяснилось этот раритет передал архиву в дар довольно известный в Кемерове человек – бывший заместитель экс-главы города Владимира Михайлова, а ныне председатель Общественного совета при Парламенте Кузбасса Геннадий Перекрестов.

- Было сразу две причины, чтобы этот номер сохранился, - рассмеялся Геннадий Григорьевич в ответ на наш вопрос, как удалось сберечь этот номер «Комсомолки» в целости и сохранности. – Во-первых, в этой газете есть снимок моей жены, которой тогда было всего шесть лет. А во-вторых, мой тесть был из числа руководящих работников и очень трепетно отнесся к такому великому событию – первому полету человека в космос. Вот эти два сложившихся факта и стали причиной того, что газету в свое время поместили в рамку под стекло, где она и хранилась почти 60 лет. Родители давно умерли, а мы недавно решили продать старый дом, и выкинуть такой раритет рука не поднялась, вот и передали его в надежное место.

Посетить выставку в городском архиве могут все желающие в часы работы учреждения. А читатели «Комсомолки» могут и полистать этот выпуск: в завтрашнем номере выйдет его репринт.

Геннадий Перекрестов и его супруга Наталья передали газету в надежные руки. Фото: личный архив.

КСТАТИ

Жительница Кузбасса провожала в космос Юрия Гагарина и Германа Титова

Анна Алексеевна Чупрунова , родившаяся в Анжеро-Судженске, а выросшая в Ленинске-Кузнецком, куда перебралась ее семья, попала на Байконур после Великой Отечественной: она, будучи врачом, осталась на военной службе и в 1953 году ее направили именно туда. Там уроженка Кузбасса стала первым врачом в палаточном городке на месте будущего космического центра.

Сергей Чупрунов - внучатый племянник Анны Алексеевны - с ее портретом участвовал в шествии "Бессмертного полка". Фото: личный архив.

В письмах к родственникам она с гордостью писала, что принимает участие в подготовке и отправке Юрия Гагарина и Германа Титова в космос. Прислала и снимок домика Гагарина на космодроме Байконур, где будущие покорители вселенной отдыхали перед полетом в космос. В одной комнате отдыхали космонавты, в другой – врачи: терапевт и хирург. После первого полета Герман Титов подарил ей свою фотографию с дарственной надписью. Как сообщает «Кузбасс», сейчас этот снимок хранится в школьном музее школы №2 Ленинска-Кузнецкого, выпускницей которого и была Анна Алексеевна.

Анны Чупруновой не стало на 91-м году жизни. Связь с Байконуром она поддерживала до самых последних дней.

На память Анне Чупруновой Герман Титов подписал свою фотографию. Фото из архива музея школы №2 Ленинска-Кузнецкого.

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