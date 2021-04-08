Портрет Гагарина и космодром из спичек создали в Кузбассе. ФОТО: ГУФСИН России по Кузбассу

На следующей неделе весь мир будет отмечать День космонавтики. К 60-летию со дня первого полета человека в космос в Кузбассе создали из спичек портрет Гагарина. К слову, это не единственный «космический» шедевр.

24 тысячи спичек потребовалась умельцам одной из исправительных колоний Кузбасса для того, чтобы создать настоящий шедевр: портрет Юрия Гагарина шириной 42 сантиметра и высокой 52 сантиметра. Больше трех месяцев четыре человек скрупулезно выкладывали спичку за спичкой, чтобы добиться идеального результата.

24 тысячи спичек потребовалось для создания портрета. ФОТО: ГУФСИН России по Кузбассу

Впрочем, это не единственная работа умельцев: к портрету прилагается макет космического корабля «Восток-1». А еще ко Дню Космонавтики в другой колонии построили стартовую площадку космодрома – тоже из спичек. Для этого им потребовалось порядка 7000 спичек.

- Идея создания космодрома пришла начальнику отдела по воспитательной работе Дмитрию Борисову. Осужденные поддержали инициативу, изучили тематическую литературу с фотографиями и реализовали идею. На изготовление экспозиции ушло около месяца, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

В скором времени спичечный космодром подарят воспитанникам кемеровского детского дома.

Поехали! ФОТО: ГУФСИН России по Кузбассу

Отметим также, что материал для космического творчества выбран не случайно: буквально неделю назад, 30 марта в России отмечали День спичечного кораблестроения и День войск ракетно-космической обороны РФ.

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