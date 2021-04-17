Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 апреля: два умерли, 67 заразились, 53 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Как изменилась ситуация с коронавирусом на утро 17 апреля? Рассказываем последнюю актуальную информацию.

По данным оперштаба, сразу у 67 человек диагностировали коронавирус. Общее же число кузбассовцев, у которых выявлен ковид с начала пандемии, достигло 34 287.

Есть и положительная динамика: 53 ранее заболевших коронавирусом человека выздоровели. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 33 247.

Также изменилось число умерших пациентов с коронавирусом. На утро сегодняшнего дня оно составляет 644 человека. При этом двое из них скончались за минувшие сутки.

В настоящее время всего в регионе медицинскую помощь получают 396 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 400 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Фото: Яндекс-статистика.

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