Бикини-спуск в кузбасском Шерегеше обновил рекорд

Погода не помешала райдерам принять участие в бикини-спуске. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Шерегеше завершился традиционный Grelka Fest, каждый год собирающий тысячи гостей. Единственным исключением нынче стало отсутствие участников из-за рубежа, но закрытие границ привлекло на кузбасский горнолыжный курорт большее количество россиян: на заключительный уик-энд фестиваля туристы приехали не только из городов Кемеровской области и соседних регионов — Новосибирска, Томска, Красноярска, Бийска, Омска, но и Уфы, Керчи, Благовещенска, Ярославля, Сургута, Дудинки, Сочи, Казани и,конечно, Санкт-Петербурга и Москвы.

Все участники спуска приехали из разных уголков России. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

- То, что спуск в купальниках и сам фестиваль в этом году состоялись – большое событие для нас. Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям! В подтверждение тому - количество человек, вышедших на старт. В этом сезоне в Шерегеше было очень много новичков, и курорт как никогда открылся стране. В том числе и буквально, - прокомментировал это событие директор фестиваля Никита Гирин.Минувшие выходные стали кульминацией «Грелки»: здесь состоялся спуск в купальниках. Несмотря на погоду: на улице было всего плюс три, а за час до старта вообще прошел дождь, его участникам удалось обновить рекорд, установленный в 2019 году (в 2020-м проведению фестиваля помешала пандемия). 17 апреля с горы Зеленая на лыжах и сноубордах спустились 1772 райдера! Это на 11 человек больше, чем предыдущий рекорд.

В спуске приняли участие на 11 человек больше, чем в 2019 году Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Самым юным участником спуска стал четырехлетний мальчик, а самым возрастным — 77-летний мужчина из Таштагола. Также участникам были вручены награды в следующих номинациях:

- «Самый закаленный участник» — Андрей Потолов из Междуреченска - именно он самым первым разделся на горе;

- «Ранняя пташка» - Анастасия Щеглова из Санкт-Петербурга стала самым первым человеком, зарегистрировавшимся на Grelka Fest;

- «Самый дальний зритель» - Александр Марамчин из Владивостока, как человек, приехавший из наиболее удаленной территории от места проведения «Грелки».

Погодные условия участников бикини-спуска не смутили. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

По традиции прошел и конкурс прыжков в бассейн на лыжах и сноубордах в купальниках и карнавальных костюмах. В нем правда, рискнули принять участие всего чуть более 100 человек. А вот в одном из самых красивых событий фестиваля - вечернем спуске с фонариками набралось уже пять сотен участников. Подсвеченные снегоходы и ратраки лишь довершили это завораживающее зрелище.

Евгений Крутиков из Новосибирска, наряженный йети, стал обладателем приза за лучший прыжок в карнавальном костюме, награды за самые художественные прыжки в купальниках получили Даниил Баев из Санкт-Петербурга и Елизавета Кунц из Новокузнецка. Местный житель Иван Симаков стал победителем человекобоулинга, москвич Андрей Карасев — скользкого биатлона, а Михаил Нефедов из Барнаула стал лучшим в фан-слаломе.

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