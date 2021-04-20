Заместители губернатора Кузбасса раскрыли многомиллионные доходы

Чиновники кузбасского правительства обогатились за прошлый год на миллионы рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чиновники кузбасского правительства обогатились за прошлый год на миллионы рублей. Декларации появились на сайте администрации региона.

За 2020 год первый заместитель губернатора - председатель правительства Вячеслав Телегин официально заработал 5 778 235 рублей. В собственности у него три земельных участка по 1020 квадратов, жилой дом на 308 квадратов и квартира на 80,8 квадрата. Из транспорта у Телегина BMW X7, моторная лодка «Росомаха» R7000, моторная лодка HARBERCRAFT 1775XD, снегоходы Skandic WT600 и Ski-Doo Skandic WT 900 ACE, а также три прицепа.

Заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба обогатилась на 5 815 681 рубль. У нее имеется земельный участок на тысячу квадратов, жилой дом (248 квадратов), квартира (48,6 квадрата), Lexus PX300. Ее муж заработал 3 580 508 рублей, ездит он тоже на Lexus (GX 460).

Замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов получил доход 5 953 292 рубля. Владеет лишь снегоходом TIKSY 250. В пользовании у него земельный участок на 1575 квадратов, дом на 275 квадратов и гараж.

Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заработал 5 560 396 рублей, его жена - 524 633 рубля.

Замгубернатора по строительству Глеб Орлов - 7 046 124 рубля. Ездит на Toyota Sequoia. Владеет вместе с тремя детьми долями земельного участка, дома, гаража и нежилого помещения.

Замгубернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов - 4 379 454 рубля, жена - 1 006 363 рубля.

Замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник - 5 800 136 рублей, жена - 1 891 576 рублей.

Замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев - 4 392 366 рублей, жена - 150 666 рублей.

Министр финансов Игорь Малахов отчитался о доходах в 4 455 987 рублей, его жена - в 835 294 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруга губернатора Кузбасса заработала в 2020 году в пять раз больше мужа

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. Документ появился на сайте администрации региона. (подробности)