День Победы в Кемерове: где и когда смотреть парад, флешмобы, мэппинг-шоу и салют

Торжественное шествие начнется в 10.00 и будет транслироваться в прямом эфире ТВ Фото: Федор БАРАНОВ

В День Победы в крупных торговых центрах города, ряде магазинов торговых сетей, на площади Советов и Аллее Героев волонтёры будут раздавать кемеровчанам георгиевскую ленту и объяснять правила её ношения. Ленточку можно будет получить в течение всего дня с 9.00 до 20.00.

В 10.00 на площади Советов начнётся торжественный марш. В нём примут участие 19 парадных расчётов с участием представителей Президентского кадетского училища, воинской части Юргинского гарнизона, Национальной гвардии, различных ведомств – МЧС, МВД, ФСИН и т.д.

В механизированной части марша будет задействовано около 30 единиц техники: бронеавтомобили, огневые комплексы «Град» и «Оса», а также гаубицы, пушки и ретро-автомобили. После прохождения по площади Советов участники марша отправятся на улицу Мичурина – там пройдет статический показ.

Кемеровчане смогут увидеть шествие в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый»,

В аналог Арбата превратится Весенняя улица: с 10.00 до 17.00 здесь пройдёт выставка репродукций художников «Навстречу Победе!», на которой будут представлены репродукции картин, отображающие основные события Великой Отечественной. Также здесь состоится городской конкурс-выставка картин и инсталляций «Весна. Кузбасс. Победа».

Несколько праздничных площадок будут работать на Советском проспекте. С 13.00 до 15.00 перед Кемеровским областным музеем изобразительных искусств пройдёт экскурсия по выставке «Фронтовые истории художников Кузбасса». А на противоположной стороне на участке от главпочтамта до драмтеатра расположится Аллея городов-Героев с фотозонами (с 13.00 до 20.00) и выставка агитационных плакатов военных лет, поднимавших боевой дух солдат и тружеников тыла . Времяработы выставки с 14.00 до 17.00.

На площади перед гимназией №1 с 14.00 до 16.00 реконструируют работу «Военного госпиталя №1027». Горожане увидят, как с фронта привозили раненых и ухаживали за ними, а творческие коллективы давали концерты перед выздоравливающими бойцами. С 16.00 до 17.00 здесь же покажут спектакль «Звездопад» по повести Виктора Астахова о любви раненого солдата и медсестры.

Торжества в честь Дня Победы пройдут во всех районах города. В течение дня ряд мероприятий состоится во дворах домов, где живут ветераны. Это акции «Поздравь ветерана», «Поём двором», «Парад у дома ветерана» - поздравления и концерты в честь фронтовиков.

Также для ветеранов с театрализованным поздравлением выступят «Фронтовые бригады». С 13.00 до 18.00 они проедут по районам города, поздравляя кемеровчан с праздником.

В ДК Шахтёров с 10.00 до 20.00 пройдёт выставка фоторабот «Как в мае 1945-го- от войны к миру: модное путешествие». Она посвящена моде и позволит посетителям узнать, как в победном году одевались их бабушки и дедушки. С 15.00 до 16.00 здесь, а также возле территориального управления Рудничного района (пр. Шахтёров, 45а) состоится танцевальный флешмоб.

С 16.00 до 20.00 на двух площадках – в линейном парке бульвара Строителей и в парке Победы им. Г.К. Жукова пройдёт выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «Победный май». После её завершения на большом экране на бульваре Строителей покажут фильм «Александр Маленький» о подвигах советских солдат на территории освобожденной Германии в мае 1945 года.

В течение дня в Сквере Дружбы народов, а также на улицах по всему городу состоится флешмоб «Синий платочек», участники которого исполнят одноимённую песню или станцуют с синим платочком. Флешмоб пройдет и в интернете: видеоролики появятся в социальных сетях.

В 22.00 возле Дворца молодёжи (ул. Рукавишникова, 15) начнётся мэппинг-шоу «Лучи Победы».

В 21.50 в парке Победы им. Г.К. Жукова стартует акция «Фонарики Победы», участвовать в которой могут все желающие. Для этого нужно будет включить фонарики и спеть песню «День Победы». А через 10 минут, в 22.00, наступит яркое завершение праздника – в небе над Университетским мостом прогремит первый залп фейерверка.

После завершения салюта кемеровчан будет ждать общественный транспорт, который доставит их в нужные районы города.

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