Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишни» запросили до 14,5 года колонии

Самый больший срок гособвинение требует для гендиректора компании-владельца ТЦ Юлии Богдановой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Кемерове 12 мая прокурор запросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» сроки лишения свободы от 5 до 14,5 года. Сторона гособвинения выступила с соответствующим заявлением в зале Заводского райсуда. Самый больший срок гособвинитель потребовал для гендиректора компании-владельца «Зимней вишни» Юлии Богдановой.

Попросив признать всех подсудимых виновными, прокурор предложил назначить. Богдановой 14,5 года лишения свободы, гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок - 14 лет, директору компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву - 13 лет, охраннику Сергею Антюшину - 9,5 года лишения свободы, руководителю компании «Системный интегратор», которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорю Полозиненко - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Для инженера компании Александра Никитина обвинитель запросил 5,5 года лишения свободы, пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину - 5 и 6 лет лишения свободы соответственно. По части подсудимых обвинение учло смягчающие обстоятельства в виде маленьких детей.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.