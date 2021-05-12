Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 мая 2021 11:53

В Кемерове руководители «Зимней вишни» частично признали вину

Об этом заявили трое из восьми подсудимых
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий
Об этом сообщил прокурор во время судебных прений.

Об этом сообщил прокурор во время судебных прений.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Кемерове руководители «Зимней вишни» частично признали вину. Об этом сообщил прокурор во время судебных прений.

В среду, 12 мая, в Заводском районном суде начались прения по первому уголовному делу о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», судебное следствие по которому завершилось спустя два года.

Первым выступил прокурор с обвинительной речью. Он объявил, что руководство ТЦ частично признало вину.

- Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе, - сообщил гособвинитель.

Фигурантами первого дела стали пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, представители компании-собственника Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Судденок, работники фирмы, устанавливавшей противопожарную систему, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин. Бурсин, Генин, Полозиненко и Никитин были освобождены из СИЗО в конце 2019 года. Остальные остаются под стражей.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровеИнтересноеПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове