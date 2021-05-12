Об этом сообщил прокурор во время судебных прений. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Кемерове руководители «Зимней вишни» частично признали вину. Об этом сообщил прокурор во время судебных прений.

В среду, 12 мая, в Заводском районном суде начались прения по первому уголовному делу о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», судебное следствие по которому завершилось спустя два года.

Первым выступил прокурор с обвинительной речью. Он объявил, что руководство ТЦ частично признало вину.

- Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе, - сообщил гособвинитель.

Фигурантами первого дела стали пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, представители компании-собственника Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Судденок, работники фирмы, устанавливавшей противопожарную систему, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин. Бурсин, Генин, Полозиненко и Никитин были освобождены из СИЗО в конце 2019 года. Остальные остаются под стражей.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.