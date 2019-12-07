Руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» освободили из СИЗО

Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТЦ «Зимняя вишня», освободили из СИЗО. Срок его содержания под стражей истек.

Еще один обвиняемый по делу о тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» вышел из СИЗО. Срок содержания Андрея Бурсина под стражей истек в полночь 7 декабря. По закону на время суда продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев допускается лишь по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не попадают действия Андрея Бурсина.

К слову, он – четвертый обвиняемый по делу «Зимней вишни», которому суд изменил меру пресечения на более мягкую – на запрет определенных действий. Сергей Генин, Игорь Полозиненко и Александр Никитин вышли на свободу в ночь с 25 на 26 октября.

За решеткой по-прежнему остаются еще четыре фигуранта этого же дела - гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин. По решению суда срок и[ пребывания под стражей продлен до 26 января 2020. Всего же по делу о пожаре в ТРЦ проходит 15 человек.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них - это дети.

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