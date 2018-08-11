СЕГОДНЯ 08:11 2018-08-11T08:26:54+03:00

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» Андрей Бурсин останется в больнице до понедельника Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Андрей Бурсин, один из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове в течение нескольких дней будет оставаться в больнице. Предположительно – до понедельника, 13 августа.

Татьяна Бурсина, супруга пожарного, первым прибывшего на место пожара 25 марта 2018 года, тяжело переживает и то, что ее муж находится под следствием, и то, что сейчас он оказался в больнице. Еще больше ее тяготит неизвестность.

- Никто ничего не говорит, ни меня, ни адвоката не пускают к Андрею, - рассказала Татьяна Бурсина. – В четверг разговаривала со следователем, нам подтвердили факт попытки суицида, но отметили, что сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Также Татьяна Бурсина рассказала о том, что написала и отправила обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, президенту, уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой, комиссару Совета Европы по правам человека.

- Надеюсь, что-то решится, - сказала Татьяна Бурсина. – До каких пор невинные люди будут сидеть?

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности.

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