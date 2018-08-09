Жена обвиняемого по делу «Зимней вишни» Андрея Бурсина: «Мне не дают видится с мужем»

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-09T15:56:20+03:00

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В четверг стало известно, что обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный Андрей Бурсин попал в психиатрическую больницу. В камере СИЗО он попытался покончить с собой, сообщила его жена. Отметим, что за последний месяц это второй случай, когда фигуранты дела оказываются на больничной койке – ранее срочная операция потребовалась экс-начальнику областного управления МЧС Александру Мамонтову.

«Комсомольская правда» связалась с супругой обвиняемого в халатности пожарного Татьяной Бурсиной, чтобы узнать о его состоянии и причиной произошедшего. https://www.kem.kp.ru/daily/26853/3895272/

– Татьяна, что вам известно о состоянии мужа?

– Сегодня мне следователь сказал, что у него была попытка суицида. Госпитализировали его в психиатрическую больницу. Находится там. Другой информации у меня нет.

– Вам не разрешают свидания?

Причем не только мне, но и адвокату, потому что там видите ли нет условий.

– Из-за чего он вдруг мог решить покончить с собой? Верите вы в это?

Я, конечно, не верю – он вообще сильный человек и мужественный. Но то, что творится сейчас, что Следственный комитет ему приписывает… Он, наверное, понимает, что выхода отсюда нет, потому что идет давление на всех. Фактов подтверждающий нет, только слова. Экспертизы, которые нужны для доказывания вины пожарных не проводятся. Скорее всего, люди просто отчаялись. Я месяц с ним не виделась, не разрешали к нему в СИЗО ходить.

Чтобы доказать все, что ему предписывают, надо проводить пожарно-тактическую экспертизу и смотреть момент прибытия, возможно ли было спасти людей и вообще кто виноват в этой ситуации. Вообще пожарные – они не боги.

– Он не понимает, в чем он виноват?

25 лет спасая людей оказаться на скамье подсудимых – это просто абсурд.

– Расскажите о его работе в пожарной охране

– Он в 19 лет пришел в четвертую пожарную часть и очень полюбил эту работу. Он выступал на соревнованиях, побеждал в конкурсах и в газетах его печатали. В итоге в этом году ему дали звание подполковника, назначили на начальника Службы пожаротушения Кемеровской области. 23 марта ему вручили эти звания и погоны, а воскресенье он пошел на смену… Потому что работать некому, он всех замещал. И вот в воскресенье ему пришлось выйти в смену, а теперь за это сидит.

– О работе на «Зимней вишне» он что говорил?

– О «Зимней вишне» мы вообще не говорили. Его трое суток не было дома, он все время был на пожаре. Он пришел домой, после того, как их вывели к родственникам погибших. Там на них бросались, кричали «убийцы» и так далее. Думаю, там им психику и сломали, потому что после этого он стал очень замкнутый, другой человек. Мы не разговаривали. Он только сказал, что было страшно. Там было очень все страшно.

– Вы что помните о дне трагедии?

– Мы с ребенком в этот день поехали в бассейн, и нам на встречу ехала пожарная машина из Кедровки. Когда я ее увидела, то подумала, что что-то такое глобальное случилось, потому что машина областные едут в Кемерово. Когда мы вышли из бассейна, услышали, как мужчина говорил по телефону: «Там наши все живы?». Я у него спрашиваю, что случилось. Он сказал, что «Зимняя вишня» горит. Я попробовала дозвониться мужу, он не брал трубку. Я поняла, что он уже на пожаре. Мы сутки не спали с дочерью. Молились за всех пожарных, чтобы все остались живы. Чтобы все смогли спастись…. Он не звонил, ему смогла дозвониться только во вторник утром. Спросила, как дела. Он ответил: «Мы еще на пожаре». И все.

– Что бы сказали нашим читателям в защиту пожарных?

– Я считаю, что прежде чем обвинять пожарных, нужно соблюдать то, что должно быть соблюдено, включая эвакуационные выходы, функциональные обязанности тех, кто отвечал за этот кинозал. Он обязан был помочь этим людям выйти. Эти тренировки должны проходить во всех центрах, во всех учреждениях. Почему вентиляция была не отключена: огонь распространялся с большой скоростью только из-за нее. Поэтому, считаю, что здесь все нарушено от «А» до «Я». В этой ситуации пожарным было просто невозможно спасти людей.

Андрей Бурсин был задержан 7 июня по обвинению в халатности. По версии следствия, пожарный неправильно определил ранг пожара и не направил необходимые средства на его тушении, кроме того, долго добирался до четвертого этажа и не опросил свидетелей.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности.

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