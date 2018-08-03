СЕГОДНЯ 07:37 2018-08-03T13:16:49+03:00

Лежит в больнице: суд над бывшим начальником МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне» перенесен Фото: Кирилл ЧАЩИН

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3 августа Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу на продление ареста экс-начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову. Из-за состояния здоровья бывшего чиновника суд перенесен.

Александр Мамонтов в настоящее время находится на стационарном лечении, поэтому участвовать в заседании суда не может – об этом свидетельствуют справки из больницы, которые предоставила сторона защиты. Ориентировочно выписка экс-главы МЧС Кузбасса должна состояться 6-7 августа.

- Рассмотреть сегодня дело в отсутствии моего подзащитного не представляется возможным, поэтому просим вас отложить рассмотрение на две недели, - попросила защита Александра Мамонтова. – Тем более, что ориентировочно срок выписки пока не указан.

Прокурор также согласился с тем, что рассмотрение дела в отсутствии обвиняемого невозможно. Суд постановил отложить рассмотрение жалобы на продление ареста до 9 августа.

Напомним, накануне от осведомленного источника стало известно, что Александр Мамонтов оказался в больнице с подозрением на аппендицит, ему проведена операция. Сейчас состояние здоровья бывшего чиновника не позволяет ему участвовать в судебных заседаниях.

Напомним, Александр Мамонтов был задержан 25 мая, ему предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» до 18 марта 2018 года. Центральный районный суд арестовал его на два месяца – до 25 июля.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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