«Похудел на 13 килограмм»: Татьяна Бурсина рассказала о встрече с мужем

СЕГОДНЯ 03:12 2018-08-30T03:13:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Татьяна Бурсина, жена пожарного, тушившего в марте "Зимнюю вишню", увиделась со своим супругом. Женщина подозревает, что в СИЗО на него могло оказываться моральное давление, которое в конце концов и привело к попытке суицида.

Прошло всего несколько дней после того, как Татьяна Бурсина смогла увидеться со своим мужем, Сергеем Бурсиным, который сейчас находится под стражей.

На свидание с мужем Татьяна Бурсина отправилась с младшей дочкой: девочка очень скучает по отцу.

- Сергей похудел на 13 килограмм, его остригли, в робе этой черной… Дочь его увидела – расплакалась, - дрожит голос Татьяны Бурсиной. – Но он увидел нас, улыбнулся, посмотрел на нас – что мы здесь, мы живы, мы не бросили его. Я уверена, что с нашей поддержкой Сергей со всем справится, он – мужчина, настоящий офицер, и все будет хорошо.

Татьяна Бурсина рассказала и о том, что на ее мужа могло оказываться давление – моральное. Вместе со всей той ситуацией, в которой оказался мужчина, это могло подтолкнуть его к попытке суицида. После этого его перевели из следственного изолятора в областную психиатрическую больницу, а потом и в медсанчасть СИЗО, где он сейчас и находится.

- Мама Сергея написала обращение к начальнику ГУФСИН: мы хотим выяснить, содержался ли Сергей в камере с работниками силовых структур и правоохранительных органов, как это положено. Если нет – мы будем требовать, чтобы он находился именно там, как этого велит закон, - рассказала Татьяна Бурсина.

В огне погибли 60 человек. Жизни еще нескольких сотен человек поломаны.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Некоторое время назад супруга пожарного написала и отправила обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, президенту, уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой, комиссару Совета Европы по правам человека, Малахову, Гордону, Жириновскому – сколько их было, этих писем-обращений. Вот только ответов не было. Точнее, пришел ответ из приемной Путина – что мое обращение перенаправлено в СКР – но и оттуда ответа нет. И еще буквально через час после обращения пришел ответ от Жириновского. Написали, что он не имеет полномочий на то, чтобы вмешиваться в ход расследования СКР.

К слову, в пресс-службе ГУФСИН также рассказали о том, поступало ли заявление от Бусина.

- Подследственный Андрей Бурсин содержится в СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области с соблюдением всех норм законодательства, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Накануне его посетили уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков и врио начальника ГУФСИН Андрей Попето. Жалоб и заявлений от Андрея Бурсина не поступило.

Пожар в "Зимней вишне" случился 25 марта.Фото: Лариса МАРУЦАК

Обвиняемый в халатности Андрей Бурсин был отправлен под арест 10 июля сроком до 7 сентября. Следователи считают, что пожарный неправильно определил ранг пожара и не направил необходимые средства на его тушении, кроме того, долго добирался до четвертого этажа и не опросил свидетелей.

Напомним, что ранее в больницу попал другой фигурант уголовного дела – бывший начальник областного управление МЧС Александр Мамонтов, из-за чего была перенесен суд. 7 августа стало известно о его выписке.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты: Эвакуировать людей из "Зимней вишни" было невозможно

Во время пожара, которые начался 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», погибли 60 человек. Были ли у них шансы спастись? Могли ли люди безопасно для жизни и здоровья эвакуироваться? Эксперты установили: шансы на это были слишком малы. Даже если бы все эвакуационные выходы были открытыми, люди бы не смогли спокойно покинуть здание – без ущерба здоровью. (подробности)

Жена обвиняемого по делу "Зимней вишни" Андрея Бурсина: "Мне не дают видеться с мужем"

В четверг стало известно, что обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный Андрей Бурсин попал в психиатрическую больницу. В камере СИЗО он попытался покончить с собой, сообщила его жена. (подробности)

Почему крайними в трагедии "Зимней вишни" сделали пожарных

В кемеровском СИЗО № 1 чуть не покончил с собой пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Та мартовская трагедия унесла жизни 60 человек. Судьбы сотен людей оказались сломаны. Среди них не только пострадавшие и родственники жертв пожара, но и те, кто, рискуя жизнью, пытался спасти запертых в ловушке людей. (подробности)

В МЧС рассказали, почему невозможно было спасти всех при пожаре в «Зимней вишне»

- В систему «112» звонок поступил в 16:03, менее чем через минуту он был передан подразделениям МЧС, сразу же были высланы городские силы и средства по повышенному второму номеру пожара (подробности)