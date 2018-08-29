Эксперты: эвакуировать людей из «Зимней вишни» было невозможно

СЕГОДНЯ 06:29 2018-08-29T06:29:53+03:00

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У людей, оказавшихся во время пожара на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня», практически не было шансов безопасно эвакуироваться.

Во время пожара, которые начался 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», погибли 60 человек. Были ли у них шансы спастись? Могли ли люди безопасно для жизни и здоровья эвакуироваться? Эксперты установили: шансы на это были слишком малы. Даже если бы все эвакуационные выходы были открытыми, люди бы не смогли спокойно покинуть здание – без ущерба здоровью. Со ссылкой на источник, знакомый с результатами экспертизы, ТАСС сообщает, что в здании не работали автоматические системы противопожарной защиты. Сама по себе система пожарной сигнализации работала, однако она не взаимодействовала с системами дымоудаления и оповещения, а количество и ширина эваквыходов не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Кроме того, на четвертом этаже не оказалось ни водяной, ни порошковой систем автоматического пожаротушения, а на других этажах они не работали. Источник подчеркнул, что трубу пожарного водопровода была врезана труба для обеспечения водой туалетов трех этажей и кафе – и руководство ТРЦ не могло не знать об этом. Выбраться же из здания посетители ТРЦ могли только в течение пяти минут после начала пожара – именно за это время едкий дым заполнил все пространство четвертого этажа и отрезал пути к спасению.

Напомним, пожар, унесший жизни 60 человек произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались батутный центр, кафе и три кинозала, в одном из которых впоследствии обнаружили больше всего тел – люди задохнулись продуктами горения, ожидая помощи.

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