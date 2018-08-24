Специалисты назвали причину возгорания в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 05:47 2018-08-24T05:53:12+03:00

Вероятнее всего, "Зимняя вишня" сгорела из-за короткого замыкания в светильнике. Но точнее сказать нельзя, так как здание уже снесли Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Назначенная Следственный комитетом экспертиза электрооборудования показала, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике. В свою очередь, причиной замыкания стала попавшая на провода талая вода.

Специалисты «Бюро независимых экспертиз» исследовали обгоревшие плафоны, фрагменты проводов и кабелей, а также 16 распределительных шкафов «со следами термодеструкции и копоти». Так, оказалось, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 квадратных миллиметров, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 квадратных миллиметра. Из-за этого провод постоянно перегревался, что привело к полному разрушению его изоляции. Данную причину короткого замыкания эксперты считают вполне вероятной.

Кроме того, во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. «Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом», - цитирует экспертов «Коммерсант».

Однако точного места аварии они определить не смогли, поскольку провода сильно обгорели. Лишь косвенные признаки указывают на то, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения над детским сухим бассейном, наполненным поролоновыми кубиками. Как рассказали свидетели, примерно за неделю до пожара именно здесь начались проблемы: с потолка четвертого (последнего) этажа закапали талые воды и параллельно стал периодически гаснуть свет над чашей сухого бассейна.

Как утверждают эксперты, в случае короткого замыкания светильники должны были автоматически отключиться, но этого не произошло, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали, что после начала пожара светодиодные лампы на потолке четвертого этажа продолжали гореть. В связи с этим специалисты предположили, что автоматы в цепи освещения могли быть либо неисправны, либо вовсе не установлены. Однако восстановить схему развития нештатной ситуации в деталях, по мнению экспертов, невозможно, поскольку «Зимняя вишня» уже снесена.