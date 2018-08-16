Вокруг Красного Креста снова разгорелся скандал из-за «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-16T12:24:56+03:00

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Вокруг Российского Красного Креста снова разгорелся скандал из-за денег, пожертвованных семьям погибших и пострадавших в «Зимней вишне». В прессе появились сообщения, что глава организации Раиса Лукутцова не отчиталась перед Международным Красным Крестом.

Различные источники сообщали, что после проведенного аудита Международный Красный Крест прекратил финансирование главного офиса Российского Красного креста и решил работать напрямую с региональными отделениями. Претензия якобы заключалась в распределении средств для пострадавших во время пожара в «Зимней вишне».

Пресс-секретарь российского отделения Международного Красного Креста Галина Бальзамова прокомментировала эту информацию так:

– С нашей стороны мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. Мы в партнерстве с Российским Красным Крестом работаем с 1992 года. Наша совместная работа включает в себя взаимодействие с региональными отделениями на местах, потому что именно на местах происходят основные проекты. Международный Красный Крест в рамках своих совместных проектов с Российским Красным Крестом к ситуации в Кемерове и «Зимней вишне» отношения не имеет. У нас нет совместных проектов в Кемерове.

Председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова в интервью СМИ опровергает информацию о разрыве отношений с международной организацией, отмечая, что взаимодействие и финансирование продолжается.

В среду на сайте Российского Красного Креста появился отчет о ходе реализации и промежуточных итогах программы по оказанию помощи пострадавшим от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По данным организации, на счет Кемеровского отделения Красного Креста поступило 169 миллионов 139 тысяч рублей. Из этих средств было израсходовано 97 миллионов 840 тысяч рублей.

Тысячи неравнодушных людей побывали у мемориала погибшимФото: Борис КУДРЯВОВ

Почти 75 миллионов было выплачено семьям погибших в трагедии. 2 миллиона 127 тысяч рублей выплачены детям, которые потерял родителей. Для пострадавших были оплачены более 100 путевок в санатории и курорты. 3 миллиона 178 тысяч рублей были направлены на лечение зубов челнов семей. Для пяти семей из поселка Трещевский закупили скот и птицу, установили 14 теплиц и монтируются заборы. На эти цели было потрачено 2 миллиона 282 тысячи рублей.

Кроме того, Красный Крест начал выплаты пострадавший по 300 000 рублей. На 14 августа деньги получили два человека.

Напомним, что 25 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых дети. Сразу после трагедии Красный Крест и кузбасская митрополия объявили о сборе средств. Также деньги собрала Торгово-промышленная палата Кемеровской области. Похороны погибших были организованы за счет властей.

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