«Зимняя вишня» годами экономила на системе пожаротушения

СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-27T07:53:50+03:00

На исправление недостатков системы пожаротушения ТРЦ было нужно 10 миллионов рублей Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Руководство «Зимней вишней» годами экономило на противопожарной системе и не исправляло нарушения. Эксперты ГУ МВД по Кемеровской области завершили бухгалтерскую экспертизу работы ТРЦ.

По заключению экспертов, с 1 января 2013 года по 18 марта 2014 года была произведена реконструкция кондитерского комбината под торговый центр. Во время работ была смонтирована автоматическая установка пожаротушения, пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей, внутренний пожарный водопровод и противодымная вентиляция.

«Кемеровский кондитерский комбинат» на установку всех систем потратил 16,6 миллиона рублей. Еще 8,7 миллиона было потрачено на содержание систем. Сам арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово» на пожарную безопасность ничего не потратил.

Как выяснили эксперты, систему пожарной безопасности в торговом центре в разные годы монтировали более 20 фирм. В июле 2016 года за техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и прочих противопожарных систем взялось ООО «Системный интегратор». Стоимость обслуживания и мониторинга составляла 21 тысячу 400 рублей в месяц.

По данным источника, эксперты «Системного интегратора» провели проверку здания ТРЦ на соответствие реального технического состояния системы пожарной безопасности здания существующим нормативным требованиям, пишет «Коммерсантъ». Проверка показала многочисленные нарушения. Эту информацию довели до сведения гендиректора компании Юлии Богдановой.

«С июля 2016 по 25 марта 2018 года «Системный интегратор» направил в адрес ККК 43 коммерческих предложения на общую сумму около 10 миллионов руб. по выполнению силами предприятия работ для приведения систем пожарной безопасности в исправное состояние. Заказчиком, ККК, были одобрены некоторые предложения на общую сумму около 311 тысяч рублей»,— сообщил источник.