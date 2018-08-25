Спасти детей в «Зимней вишне» помешал охранник

СЕГОДНЯ 10:32 2018-08-25T11:21:56+03:00

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В Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ завершена видеотехническая экспертиза записей камер внаблюдения торгового центра «Зимняя вишня». Благодаря записям, специалисты выяснили, действовал ли командир пожарного расчета, старший лейтенант МЧС Сергей Генин по инструкции и мог ли он спасти детей.

annazare4neva Видео первых минут пожара в Зимней вишне

Эксперты смогли по секундам восстановить действия Сергея Генина (на кадрах камер он обозначен как "Объект 1), чье звено первым прибыло на пожар в «Зимней вишне». Так, впервые он попал в объективы камер видеонаблюдения в 16:12 – через 12 минут после начала пожара.

Александр Ананьев сообщил Генину о том, что в кинотеатре находятся дети. Фото: кадр видео "Рен-ТВ".

Спустя несколько секунд к нему подбежал Александр Ананьев ("Объект 2"), отец трех погибших дочек. Выслушав мужчину, Генин и двое его подчиненных ("Объекты 3 и 4") бросились в торговый центр следом за Ананьиным.

Ананьев показывает пожарным дорогу к кинотеатру. Фото: кадр видео "Рен-ТВ".

На пути их встретил охранник ТРЦ ("Объект 5") и стал что-то объяснять. Предположительно, охранник указывал место, где находится очаг возгорания. После этого спасатели отправились туда, куда показывал охранник. В это же время Ананьев пытался остановить спасателей – позже на суде он рассказал, что в это время кричал, что в кинозале остались дети.

Охранник уводит пожарных за собой. Ананьев бежит следом. Фото: кадр видео "Рен-ТВ".

Генину предъявляется обвинение в том, что он проигнорировал слова очевидца пожара, Ананьева, и вместо того, чтобы пойти к кинотеатру, направился в другое место. Однако командир пожарного расчета отправился следом за тем, кто лучше всех остальных должен был знать расположение входов и выходов ТРЦ. Именно так он и должен был поступить согласно инструкции. Возможно, суд примет во внимание и этот факт.

Напомним, пожар, унесший жизни 37 детей и 23 взрослых произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались батутный центр, кафе и три кинозала, в одном из которых впоследствии обнаружили больше всего тел – люди задохнулись продуктами горения, ожидая помощи.

Спасатели звена газодымозащитной службы под руководством Сергея Генина одними из первых прибыли к горящему торгового - развлекательному центру. Командир вместе с подчиненным зашел в здание через западный вход (со стороны магазина «Ярче», - прим. «КП»). Отец трех детей Александр Ананьев рассказал Генину о том, что на четвертом этаже во втором кинозале находится много людей, в том числе дети. Он же показал на лестничный марш у западного входа, как кратчайший путь к кинозалу. Командир звена решил направиться к дальнему лестничному маршу в юго-восточной части здания. На четвертом этаже спасатели обнаружили запертую дверь и вернулись. Следователи считают, что Гениным было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей из кинозала №2.

По факту гибели людей в ТРЦ «Зимняя вишня» было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек.

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