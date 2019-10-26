Трое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» вышли на свободу

В ночь на 26 октября из следственного изолятора освобождены три фигуранта по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Сергей Генин, Игорь Полозиненко и Александр Никитин вышли на свободу.

Несколько десятков человек собрались ночью возле следственного изолятора в Кемерове. В полночь его двери открылись, и на свободу вышли три человека - Сергей Генин, начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2, Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор» и Александр Никитин, который работал инженером противопожарной системы в этой компании. Для всех троих истек срок содержания под стражей в СИЗО. Им и еще одному фигуранту дела о пожаре в «Зимней вишне», начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, 17 октября суд изменил меру пресечения на более мягкую – в виде запрета определенных действий. Андрей Бурсин выйдет на свободу лишь 6 декабря. Трое освобожденных из-под стражи на следующем заседании, которое пройдет 29 октября, будут находиться в зале суда рядом с остальными слушателями.

За решеткой по-прежнему остаются еще четыре фигуранта этого же дела - гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин. По решению суда срок из пребывания под стражей продлен до 26 января 2020. Всего же по делу о пожаре в ТРЦ проходит 15 человек.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них - это дети.

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