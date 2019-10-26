2019-10-26T04:23:52+03:00
Происшествия

Трое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» вышли на свободу

Срок заключения под стражей истек в полночь с 25 на 26 октября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» вышли на свободуТрое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» вышли на свободуФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В ночь на 26 октября из следственного изолятора освобождены три фигуранта по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Сергей Генин, Игорь Полозиненко и Александр Никитин вышли на свободу.

Несколько десятков человек собрались ночью возле следственного изолятора в Кемерове. В полночь его двери открылись, и на свободу вышли три человека - Сергей Генин, начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2, Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор» и Александр Никитин, который работал инженером противопожарной системы в этой компании. Для всех троих истек срок содержания под стражей в СИЗО. Им и еще одному фигуранту дела о пожаре в «Зимней вишне», начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, 17 октября суд изменил меру пресечения на более мягкую – в виде запрета определенных действий. Андрей Бурсин выйдет на свободу лишь 6 декабря. Трое освобожденных из-под стражи на следующем заседании, которое пройдет 29 октября, будут находиться в зале суда рядом с остальными слушателями.

За решеткой по-прежнему остаются еще четыре фигуранта этого же дела - гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин. По решению суда срок из пребывания под стражей продлен до 26 января 2020. Всего же по делу о пожаре в ТРЦ проходит 15 человек.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них - это дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предпринимательница из Кузбасса отсудила у собственника «Зимней вишни» почти 17 миллионов рублей

Кузбасская предпринимательница отсудила у ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - собственника торгового центра «Зимняя вишня» - почти 17 миллионов рублей. Женщина арендовала в здании торговые площади и в результате пожара лишилась своего имущества. (подробности)

«В интересах потерпевших и обвиняемых»: два уголовных дела по «Зимней вишне» хотят объединить в одно

В пятницу, 28 июня, Заводский районный суд города Кемерово приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В начале заседания государственный обвинитель выступила с ходатайством об объединении дела Бурсина с делом других семерых обвиняемых. (подробности)

Дверь ломать не стали: пожарные в горящей «Зимней вишне» ушли от закрытого аварийного выхода

Александр Ананьев был готов указать короткий путь до кинозала, но пожарные решили послушать охранника. По их мнению, он должен был лучше ориентироваться в расположении торгового центра. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей
До Кемерова будет ходить экспресс-рейс
Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд
Прокуратура проверила кемеровский роддом, где украли ребенка
Сергей Кузнецов решил снести часовню в Новокузнецке
Берегись гололеда: кузбассовцев предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях
Кузбассовцы стали чаще жениться и реже разводиться
Кузбасские врачи удалили опухоль с опасным расположением
Россельхозбанк рассказал о результатах и планах участия в программе экспортной акселерации
Как в аду: канадский хоккеист Брент Сопел рассказал о жизни в Новокузнецке
Юный кемеровчанин попал в больницу после катания на велосипеде
Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео
Похитили субсидии: кузбасская компания необоснованно получила 10 миллионов рублей
Тонны трупов: новокузнечанка обнаружила в черте города незахороненные останки свиней
Для Кемерова разрабатывают городской дизайн-код
«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях
В Кузбассе из-за нетрезвого водителя его жена получила страшные травмы
В Кемерове полицейские изъяли 120 литров сомнительного алкоголя
В Кузбассе появится музей на колесах
В центре Кемерова запретят стоянку транспорта
Появилось видео с места гибели охотника от лап медведя в Кузбассе
Порезал потолки и разбил окна: кузбассовец неадекватно отреагировал на отказ возлюбленной
За коллекцией книг от «Комсомолки» - на ярмарку в Кемерове!