Предпринимательница из Кузбасса отсудила у собственника «Зимней вишни» почти 17 миллионов рублей

Кузбасская предпринимательница отсудила у ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - собственника торгового центра «Зимняя вишня» - почти 17 миллионов рублей. Женщина арендовала в здании торговые площади и в результате пожара лишилась своего имущества.

Рассмотрев иск пострадавшей, арбитражный суд требования удовлетворил, но частично. Изначально арендатор требовала взыскать с собственника более 35 миллионов рублей, в том числе около 16 миллионов в качестве упущенной выгоды, еще 18,3 миллиона составила, по ее оценкам, стоимость закупленного товара. Также женщина рассчитывала получить 534 тысячи рублей за торговое оборудование и 197 тысяч - наличные в сейфе.

«Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами спора заключен договор аренды нежилого помещения в ТРЦ «Зимняя вишня», - говорится в материалах дела. - 25.03.2018 в результате пожара имущество истца было уничтожено, в связи с чем в соответствии с условиями договора ответчик обязан возместить истцу причиненный реальный ущерб. Кроме того, на ответчика, по мнению истца, возлагается обязанность по возмещению упущенной выгоды».

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»произошел 25 марта 2018 года. Он начался на четвертом этаже торгового комплекса в батутной яме активити-парка. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из них - дети.

Судебные заседания по дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» продолжаются.

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