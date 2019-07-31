Дело «Зимней вишни»: почему пожарные не смогли попасть в кинозал

На очередном заседании по делу «Зимней вишни», которое проходило в Кемерове, один из свидетелей рассказал о том, как действовали спасатели внутри здания горящей торгового центра.

Начальник 1 отряда ФПС ФГКУ по Кемеровской области Сергей Яковлев выступил в качестве свидетеля по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Он дал показания суду о том, как действовал он сам и его коллеги, войдя в здание «Зимней вишни». По словам Яковлева, спасатели не смогли попасть в кинозал из-за того, что у них не было плана здания. Направляясь к кинозалу, они обнаружили преграду, которая загораживала проход. Однако что именно это было, пожарный не смог уточнить. Проход был закрыт, и звено двинулось дальше, пока не уперлось в стену. Примерно в это же время другое звено попало под трибуну кинозала – в помещение, которое находится под креслами и где хранится служебное оборудование. Об этом стало известно лишь после того, как на общем штабе стали разбирать действия пожарных.

Отвечая на вопрос судьи, почему никто не связался с начальником штаба и не уточнил план здания, Яковлев заметил, что организационные вопросы находятся в зоне ответственности начальника боевого участка. Именно в его обязанности входит координация работы звеньев и все организационные вопросы. Начальник боевого участка также проходит по делу как свидетель, однако на прошедшем заседании суда его не было.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Он начался на четвертом этаже торгового комплекса в батутной яме активити-парка. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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