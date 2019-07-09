9 июля в Кемерове состоялось очередное заседание суда по делу «Зимней вишни». После пострадавших и потерявших при пожаре родных и близких был допрошен Антон Бридов, командир отделения звена газодымозащитной службы.

Антон Бридов сообщил о том, что по сигналу о пожаре их отделение в составе Самого Бридова, Сергея Генина и Александра Малышенко отправилось к «Зимней вишне». Пожарные в кислородных масках обследовали еще незадымленные этажи торгового центра, затем стали подниматься по эвакуационной лестнице и обнаружили, что выходы закрыты. Несмотря на то, что в автомобиле у них имелся и специальный инструмент, и всевозможные приспособления (светящиеся тросы, фонари), с собой у пожарных этого не было. Запертые двери они могли бы вскрыть при помощи топора, однако не стали этого делать, чтобы сэкономить время. Пожарные вернуться обратно и подняться по лестнице, которая находилась у входа в торговый центр. На это у них ушло 18 минут. По ней пожарные поднялись наверх, и уже на четвертом этаже им пришлось ориентироваться на ощупь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719219" frameborder="0"></iframe> Дверь ломать не стали: пожарные в горящей «Зимней вишне» ушли от закрытого аварийного выхода Дверь ломать не стали: пожранные в горящей «Зимней вишне» ушли от закрытого аварийного выхода..9 июля 2019.Екатерина БОРМОТОВА

Рассказал Антон Бридов и о встрече с Александром Ананьевным, который потерял при пожаре дочерей.

- Он кричал: «Пойдемте со мной, там люди, там дети, пойдемте быстрее!» - ответил на вопрос судьи Антон Бридов. А также отметил, что за Ананьевым не пошли потому, что встретили охранника, который должен был лучше ориентироваться в торговом центре.

Поднявшись на четвертый этаж, пожарные обнаружили Трусова – по словам Антона Бридова, они смогли его обнаружить из-за того, что мужчина очень громко хрипел. Для того, чтобы спустить Трусова с четвертого этажа, Антон Бридов, Александр Малышенко и Сергей Генин несли его вместе, так как у пожарных не было никаких специальных средств для того, чтобы эвакуировать пострадавшего. На руках его спустили до первого этаж.

Антон Бридов сообщил суду о том, что учения в «Зимней вишне» проводились, однако сам он в них не участвовал, так как находился в отпуске. И, соответственно, не знал в совершенстве внутреннего пространства ТРЦ. Поэтому ориентироваться ему приходилось по указаниям Сергея Генина.