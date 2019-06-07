Пристегнутых к страховке детей бросили, а сами сбежали: новые подробности пожара в «Зимней вишне»

Потерпевшие по делу "Зимней вишни" рассказали, что работники активити-парка "Круча", где начался пожар, бросили пристегнутых карабином детей.

В суде 7 июня выступила потерпевшая Мария Воробьева. В день пожара она была на четвертом этаже "Зимней вишни" вместе с супругом, двумя маленькими детьми и свекровью. Женщина рассказала, что ее восьмилетний сын в момент начала пожара проходил полосу препятствий в активити-парке "Круча". Рядом с ним была бабушка Наталья Воробьева. Она, со слов Марии Воробьевой, услышала сильный хлопок, повернула голову и увидела большой столб огня. Бабушка попыталась отстегнуть внука от страховочного троса, но не смогла из-за небольшого роста. Работника парка, который пристегнул мальчика, в этот момент рядом не оказалось. Ребенка спасла девушка по имени Катарина - как позже выяснила Мария Воробьева, работница "Зимней вишни", не относящаяся к "Круче".

Видео начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи

- Другие дети сами отцепились и убежали с родителями. А наша мама (свекровь) ростом невысокая, она не могла достать до сына и расстегнуть карабин . Прыгала-прыгала… а потом откуда-то появилась Катарина Викемза и отцепила карабин, - рассказала суду Мария Воробьева. - В это время сверху уже что-то капало, ничего не было видно. У мамы потом были все ноги в синяках.Бабушка и ребенок получили ожоги - на них падали частицы оплавленных материалов.

Вся семья смогла благополучно выйти из горящего торгового центра. Позже Воробьевы обращались за медицинской помощью в многопрофильную больницу.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

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