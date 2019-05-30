Мать Игоря Вострикова рассказала, как люди в форме отказались спасать детей из «Зимней вишни»

Надежда Вострикова, потерявшая дочь, троих внуков и невестку в пожаре в «Зимней вишне», рассказала, что люди в форме не предпринимали никаких действий, чтобы спасти зрителей в кинотеатре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711859" frameborder="0"></iframe> Дело зимней вишни: аниматор показывал пожарным кратчайший путь до детей в кинозале, но они не послушали.30 мая 2019Екатерина БОРМОТОВА

Мать Игоря Вострикова Надежда пришла в суд, чтобы дать показания по делу о пожаре в «Зимней вишне». Женщина описала свой путь с первого на четвертый этаж. Между вторым и третьим этажами дорогу ей преградил молодой человек в черном костюме. Он сказал, что всех эвакуировали, но женщина на громкой связи позвонила дочери, которая находилась в кинозале.

- Алена кричала: «Мамочка, нас никто не спасает!». Я слышала крики детей, невозможно не узнать своих детей, - сказала Вострикова.

Надежду Вострикову пропустили. Вместе с ней на четвертый этаж поднялся аниматор в костюме клоуна. Здесь Вострикова встретила порядка 10 человек в желтых жилетах. К какой службе они относились, женщина не поняла. Эти люди не пропустили Вострикову к кинозалам. Сами так же не предприняли попыток спасти детей из горящего помещения.

- Они стали преграждать мне путь. Я кричала, что в кинозале моя семья, пятеро детей. Но они сказали, что не могут мне помочь. Парнишка, не знаю, кто это, не помню, спустился вниз, прибежал с противогазом, говорит, он дырявый, я ничего не могу сделать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644444" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТРЦ Зимняя вишня автор Кирилл Чащин.Кирилл ЧАЩИН

Больше 20 минут Надежда Вострикова была на четвертом этаже горящего торгового центра. В 16.21 она последний раз созванивалась с дочерью, которая сказала прощальные слова.

- В это самое время начали подниматься пожарные. Меня придавили к стене, чтобы я не мешала. Это было после того, как моя дочь со мной попрощалась, - с дрожью в голосе вспоминает Надежда Вострикова.

Увидев пожарных, она стала им кричать, что ее семья заперта в кинозале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711910" frameborder="0"></iframe> Надежда Вострикова о том, как пожарные не шли спасать детей из горящего кинозала "Зимней вишни".Екатерина БОРМОТОВА

- Я знаю точно, что аниматор, с которым мы поднялись на четвертый этаж, стал им объяснять, куда идти кратчайшим путем. Они его слышали, точно понимали, что он говорит. Но сделали наоборот.

Позже кто-то из пожарных выбежал и сказал, чтобы Вострикова с супругом, который уже тоже приехал и поднялся на четвертый этаж, не стояла на четвертом этаже, потому что детей выводят по другому выходу. Надежда отправила бывшего мужа вниз, но родственников он не нашел.

Видео начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи

Слова женщины подтвердил и Игорь Сабадаш. Он пояснил, что люди в желтых жилетах, которых на четвертом этаже горящей «Зимней вишни» встретила его супруга Надежда Вострикова, были спасателями. Мужчина спрашивал у них, почему они не спасают людей, на что они ответили, что у них нет специального оборудования. Также эти спасатели пояснили мужчине, что на четвертом этаже уже работают бригады МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644966" frameborder="0"></iframe> Как сейчас выглядит ТРЦ "Зимняя вишня" - световой столб и эскалатор.Кирилл ЧАЩИН

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

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