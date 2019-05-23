Здесь погибли 23 человека: пострадавшая рассказала, как выбралась из тупика в «Зимней вишне»

На заседании суда 23 мая одна из потерпевших рассказала о закрытых эвакуационных выходах в «Зимней вишне». Женщина с дочкой вышли из кинотеатра, но оказались в ловушке из-за закрытых дверей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710517" frameborder="0"></iframe> Татьяна Имгер рассказывает том, как 23 человека погибли из-за закрытых эвакуационных выходов в "Зимней вишне".".23 мая 2019Екатерина БОРМОТОВА

Одна из пострадавших при пожаре в «Зимней вишне», Татьяна Имгер, на заседании суда рассказала, как вместе с дочерью выбиралась из горящей «Зимней вишни». Женщина с дочкой в тот день смотрели фильм в кинотеатре. В какой-то момент люди на первых рядах засуетились, стали собираться и выходить. А потом и до верхних рядов дошел слух, что в торговом центре начался пожар. Татьяна Имгер вместе с дочкой спустились вниз, к дверям кинозала. Выйдя оттуда, они хотели пойти в сторону лифтов и лестницы, направо, так как знали, что именно там можно спуститься к выходу из здания. Но кто-то крикнул, что нужно идти налево, туда, где эвакуационные выходы.

- Добежали до эвакуационных выходов, а там двое мужчин пытались выбить железную дверь, потом - окно. В это окно позже выпрыгнул молодой человек, - рассказала суду Татьяна Имгер. - В том закутке, куда мы забежали, было много хлама - какие-то стулья, столы, словно это - подсобное помещение. Кто-то кричал, что нужно ложиться на пол, закрывать нос и рот - я Лизе закрыла лицо ее кофтой. Была паника.

Женщина все-таки решила уйти оттуда, взяла дочь за руку и пошла обратно. Следом за ней пошли еще несколько человек. Вскоре им удалось выбраться из горящего торгового центра. Те, кто остался в том закутке с закрытыми дверями, погибли.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родственники потерпевших сравнили здание «Зимней вишни» с лабиринтом

Мать погибшего Вячеслава Бахаева, который вместе с супругой Ириной и дочкой Аней погиб в кинотеатре в «Зимней вишне», сравнила четвертый этаж торгового центра с лабиринтом. (подробности)

Мать двоих погибших в «Зимней вишне» детей требует для виновных самого строгого наказания

Наталья Агаркова, чьи сын и дочь погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», рассказала о последних минутах жизни детей и их бабушки. Женщина попросила у суда самого строгого наказания для тех, по чьей вине произошла трагедия. (подробности)

Охранники не выпускали детей из горящей «Зимней вишни»

В Кемерове 22 мая Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Несовершеннолетняя девочка рассказала о том, что охранники магазина заперли двери и не выпускали покупателей. (подробности)

Верховный суд отказал в иске тушившему «Зимнюю вишню» пожарному

В четверг, 18 апреля, стало известно решение Верховного суда по иску Сергея Генина, пожарного, тушившего торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Суд решил отказать Генину в иске. (подробности)