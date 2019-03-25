Бывший гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» задержан в Польше

СЕГОДНЯ 04:19 2019-03-25T04:19:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» был задержан в Польше по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в действиях экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который владел торговым центром, следствие усматривает признаки преступления – дачу взятки. В 2016 году Вишневский покинул территорию Российской Федерации и скрывался от следствия. В последнее время он проживал в Испании.

- Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России. - Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено – Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Вишневского обвиняют в даче взятки в размере семь миллионов начальничку инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. Еще осенью 2018 года Вишневского объявили в международный розыск. Тогда же по ходатайству следствия он был заочно арестован.

Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-ым фигурантом уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год со дня пожара в «Зимней вишне»: что сейчас происходит на месте торгового центра в Кемерове

Сейчас на месте здания ТРЦ - пустырь, огороженный забором. За забором работает строительная техника: к концу августа здесь должен появиться сквер - с музыкальными башнями, сценой, тихой и активной зонами. (подробности)

Памятник-дерево погибшим в «Зимней вишне» привезли в Кемерово

В понедельник, 18 марта, стало известно, что в Кемерово привезли памятник, который создали ульяновские мастера. Он представляет собой дерево вишни. Примечательно, что его плоды изготавливали кузнецы из 72 городов. Каждая веточка - особенная, выполнена в своем стиле. Как видно по фото, на одной из веточек всего две ягодки, на другой - целая гроздь, а на третьей - нежнейший цветок вишни. (подробности)

К памятному камню возле «Зимней вишни» кемеровчане несут цветы и игрушки

Возле камня, установленного на месте стихийного мемориала в память о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, появились цветы и игрушки. Через неделю Кемерово отметит годовщину трагедии. (подробности)

«Детский голос сгорает во лжи»: кемеровчанин посвятил песню погибшим в «Зимней вишне» детям

Трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года, продолжает отзываться болью в сердцах кемеровчан. Один из жителей города, воин-афганец Алексей Сибирь, 10,5 месяца создавал композицию, которую посвятил погибшим в пожаре детям. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU