2019-03-18T09:40:13+03:00
Происшествия

Памятник-дерево погибшим в «Зимней вишне» привезли в Кемерово

Его создавали кузнецы из 70 городов
Екатерина БОРМОТОВА
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Памятник создали ульяновские кузнецы Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Памятник создали ульяновские кузнецы Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерово привезли памятник погибшим во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Дерево вишни создавали кузнецы из более 70 городов.

До годовщины трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» осталось ровно семь дней. Город, где произошел страшный пожар, унесший жизни 60 человек, готовится к скорбному дню. В понедельник, 18 марта, стало известно, что в Кемерово привезли памятник, который создали ульяновские мастера. Он представляет собой дерево вишни. Примечательно, что его плоды изготавливали кузнецы из 72 городов. Каждая веточка – особенная, выполнена в своем стиле. Как видно по фото, на одной из веточек всего две ягодки, на другой – целая гроздь, а на третьей нежнейший цветок вишни.

Вишенки для памятника прислали кузнецы из 72 городов Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Вишенки для памятника прислали кузнецы из 72 городов Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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