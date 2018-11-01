2018-11-01T14:17:08+03:00
Происшествия

Живущего в Испании фигуранта дела «Зимней вишни» арестовали заочно

Вячеслав Вишневский отправится в СИЗО, после того как будет экстрадирован в Россию
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Фото: YouTubeФото: YouTube
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В Центральном районном суде города Кемерова была избрана мера пресечения для нового фигуранта уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината, проживающего в Испании, решено заочно заключить под стажу на два месяца.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории России, - сказали в суде.

Напомним, Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки 7 миллионов рублей бывшей начальнице Госстройнадзора Кузбасса Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Взятка, по версии следствия, предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Сейчас Вишневский проживает на территории Испании.

Также в четверг будет избрана мера пресечения для Эдуарда Комкова и Никиты Чередниченко, которых задержали 31 октября. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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