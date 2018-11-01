2018-11-01T14:00:47+03:00
Происшествия

Новых фигурантов дела «Зимней вишни» обвинили во взятке 7 миллионов рублей

Одного из них планируют объявить в международный розыск
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Сын экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард КомковСын экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард КомковФото: Кирилл ЧАЩИН
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Новые фигуранты уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» обвиняются в даче и получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение.

По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Они действовали в составе организованной группы.

– Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, – сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что Никите Чередниченко и Эдуарду Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» в Центральном районном суде Кемерова решается вопрос об избрании им меры пресечения – следствие ходатайствовало о заключении их под стражу.

В отношении Вячеслава Вишневского вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В 2016 году он покинул территорию России и сейчас проживает в Испании. В связи с этим следствие намерено объявить его в международный розыск.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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