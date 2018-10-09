Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного перевели в Бутырскую тюрьму

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-09T07:41:37+03:00

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Фигуранта дела «Зимней вишне» пожарного Андрея Бурсина перевели из института имени Сербского в Бутырскую тюрьму в Москве. Об этом сообщила супруга обвиняемого.

– Андрея перевели из Сербского в Бутырскую тюрьму города Москва, в своем первом письме он передает большое спасибо всем, кто с ним поддерживал контакты, кто писал письма и передавал посылки! От себя добавлю слова благодарности всем за Ваше внимание и поддержку моего мужа в трудную минуту, низкий Вам поклон! – рассказала Татьяна Бурсина.

Супруга обвиняемого отмечет, что ни они, ни адвокаты не знают, почему Андрея было решено перевести в московскую тюрьму.

Руководившего тушением «Зимней вишни» пожарного Андрей Бурсина обвинили в халатности и поместили под стражу в начале июля. В августе он был госпитализирован после попытки суицида, а затем проходил лечение под наблюдение психиатра. В сентябре пожарный был направлен в институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. 27 сентября по решению суда арест Бурсину продлили до 7 декабря.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

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