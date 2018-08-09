Хотел покончить с собой: из СИЗО госпитализирован обвиняемый по делу «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 05:22 2018-08-09T05:57:13+03:00

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Руководивший тушением «Зимней вишни» Андрей Бурсин госпитализирован из СИЗО после попытки суицида. На фигуранта уголовного дела оказывалось давление.

«Вчера его должны были везти на экспертизу. Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой», – приводит слова Татьяны Бурсиной ТАСС. По ее словам, на супруга следствие оказывало давление.

По информации источника агентства, фигурант уголовного дела пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Обвиняемый в халатности Андрей Бурсин был отправлен под арест 10 июля сроком до 7 сентября. Следователи считают, что пожарный неправильно определил ранг пожара и не направил необходимые средства на его тушении, кроме того, долго добирался до четвертого этажа и не опросил свидетелей.

Напомним, что ранее в больницу попал другой фигурант уголовного дела – бывший начальник областного управление МЧС Александр Мамонтов, из-за чего была перенесен суд. 7 августа стало известно о его выписке.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности.

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