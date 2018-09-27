Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» оставили под арестом

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-27T08:42:30+03:00

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В четверг, 27 сентября, в Кемеровском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Андрея Бурсина - начальника пожарного отряда, работавшего на месте возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта этого года. Фигуранта оставили под арестом.

Судья Константин Зиновьев постановил оставить постановление Центрального районного суда Кемерова о продлении ареста Андрея Бурсина без изменений, а жалобу защиты – без удовлетворения, сообщает ТАСС.

Напомним, что руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по региону Андрей Бурсин - один из 12 фигурантов дела о пожаре в торговом центре - был задержан 7 июля и первоначально арестован на два месяца. В сентябре Центральный районный суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей еще на три месяца - до 7 декабря.

Сам Андрей Бурсин 27 сентября в суде отсутствовал, так как в настоящее время находится в Москве в институт имени Сербского, куда был направлен для прохождения психиатрической экспертизы.

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