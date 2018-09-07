Больше 200 человек попросили выпустить обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного из-под ареста

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-07T10:38:19+03:00

По закону Сергей Генин не может содержаться в СИЗО дольше полугода Фото: Кирилл ЧАЩИН

Ходатайство о поручительстве за Генина 206 человек и главка МЧС Кузбасса приобщили к материалам дела

Изменить размер текста: A A

206 человек подписали ходатайство с просьбой отпустить пожарного Сергея Генина, который является фигурантом уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», из-под ареста. Данный документ во время суда 7 сентября предоставила адвокат Генина Елена Киселева.

Также за обвиняемого в халатности пожарного поручился начальник регионального главка МЧС. Кроме того, суду было представлено письмо от общественной организации «Офицеры России», которая также просит изменить пожарному меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Все поручители уверяют, что Генин, оказавшись вне стен СИЗО, не будет препятствовать производству по делу и не станет уклоняться от исполнения приговора.

В свою очередь, представитель Следственного комитета попросил суд обратить внимание на «некую корпоративность в рядах МЧС».

– Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были, и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими, – заявил представитель Следственного комитета.

Он добавил, что следователи провели проверку на предмет наличия сговора – информация об этом находится в материалах дела.

Также представитель Следкома заявил, что друзья пожарных, которые являются фигурантами данного уголовного дела, «терроризируют потерпевших» в социальных сетях.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове собирают деньги на адвоката для пожарного Сергея Генина

В кемерове собирают средства, которые пойдут на оплату адвоката для пожарного, тушившего «Зимнюю вишню», Сергея Генина. Об начале сбора объявили организаторы группы поддержки пожарных, которые были обвинены в гибели людей в сгоревшем ТРЦ. (подробности)

Дело «Зимней вишни»: Появились результаты психолого-психиатрической экспертизы пожарного Генина

Эксперты отмечают, что спасатель вежлив в общении, корректен, большую часть времени проводит в постели, много читает и подчинен режиму. Его память и внимание не нарушены, эмоциональные реакции адекватные, мышление последовательное, а суждения логичные. Психотической симптоматики нет (бреда, галлюцинаций) не выявлено, отмечается в документе. (подробности)

«Я защищаю героя!» Адвокат пожарного Сергея Генина заявила о его полной невиновности.

- Мы не можем обвинять человека, который бросился спасать и спас. Один из этих 45, кто спас человека… Никто не знал, где та дверь. (подробности)

«Меня хотят затопить»: командир пожарного звена, тушившего "Зимнюю вишню", Секргей Генин просит суд освободить его из-под стражи

- Почему меня хотят обвинить, я не понимаю, кому-то нужна кровь. Я сожалею, что у людей столько горя. Но я не думаю, что из-за этого кого-то нужно специально затопить... (подробности)

«Хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани...»: пожарный, тушивший "Зимнюю вишню", рассказал, как живется в СИЗО

- Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться или еще как... (подробности)

Петиции в поддержку пожарных, арестованных по делу «Зимней вишни», набрали более 100 тысяч подписей

В начале апреля в интернете была создана петиция в защиту Сергей Генина, который был арестован по обвинению в халатности. За его освобождение в настоящее время подписались 52 927 человек.

10 июля суд отправил под арест Андрея Бурсина, который первым прибыл к горящей «Зимней вишни» и стал руководителем тушения пожара. В его поддержку подписались в настоящее время 53 445 человек. (подробности)