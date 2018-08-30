Дело «Зимней вишни»: Появились результаты психолого-психиатрической экспертизы пожарного Генина

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-30T07:54:31+03:00

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В Сети появились результаты психолого-психиатрической экспертизы пожарного Сергея Генина, обвиняемого по делу «Зимней вишни». Эксперты пришли к выводу, что спасатель оправился после психологического расстройства.

Напомним, что в конце мая арестованный кемеровский пожарный Сергей Генин был направлен на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в столицу, в институт имени Сербского.

Накануне в Сети появились фотографии результатов экспертизы, которые изложены на 21 листе. Психологи отметили, что Генин желоб не предъявляет и считает себя психически здоровым, однако «Тоска по дому очень мучает».

Эксперты отмечают, что спасатель вежлив в общении, корректен, большую часть времени проводит в постели, много читает и подчинен режиму. Его память и внимание не нарушены, эмоциональные реакции адекватные, мышление последовательное, а суждения логичные. Психотической симптоматики нет (бреда, галлюцинаций) не выявлено, отмечается в документе.

«С особым уважением о своих товарищах по работе, стараясь сдержать слезы, рассказывает, что после его задержания «они все скинулись и погасили мой кредит», помогли супруге», – говорится в заключении.

Пожарный обеспокоен тем, что ситуация вокруг «Зимней вишни» сильно повлияла на работу его коллег: население стало открыто негативно относиться к спасателям.

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Психологи отмечают особо ценностное отношение Генина к работе и сформированность его профессиональных навыков.

«С апреля 2018 года отмечалось психическое расстройство в форме расстройства адаптации, которое проявлялось общей слабость и головной болью, нарушением сна и аппетита, тревогой и апатией. Однако на фоне проведенной терапии к моменту проведенной экспертизы Генин вышел из указанного психологического расстройства», – говорится в заключении экспертов.

Сейчас, по словам специалистов, Сергей Генин не страдает психическими расстройствами или болезнями психики.

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Сергей Генин был первым из четырех сотрудников МЧС, которые проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Сейчас под стражей находятся бывший глава управления МЧС по региону Александр Мамонтов, руководитель управления надзорной деятельности ведомства Григорий Терентьев. А 7 июля обвинение в халатности было предъявлено руководителю службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрею Бурсину, первым прибывшему к горящей «Зимней вишне» и руководившим тушением пожара. Всего в настоящее время под арестом находятся 11 человек.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

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