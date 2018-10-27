Генин отказался знакомиться с вещдоками по делу о пожаре в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-27T11:33:36+03:00

Сергей Генин отказался знакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Обвиняемый по делу о пожаре в кемеровской «Зимней вишне» пожарный отказался знакомиться с вещественными доказательствами. Об этом Сергей Генин заявил во время слушания по апелляционной жалобе 26 октября.

В Кемеровском областном суде в пятницу Сергей Генин заявил, что отказался от ознакомления с частью вещественных доказательств.

– Сейчас он знакомится с теми вещественными доказательствами, которые непосредственно относятся к предъявленному ему обвинению. С остальными вещественными доказательствами будет знакомиться по мере необходимости, – пояснила «Комсомольской правде» решение своего подзащитного адвокат Светлана Тарасюк.

Напомним, в пятницу областной суд рассмотрел жалобы на арест Генина, исходившие от прокурора и защитников пожарного. Стороны просили суд изменить меру пресечения для Генина на домашний арест, однако суд не пошел на это и в чередной раз отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Сергей Генин будет находиться в СИЗО до 25 декабря – именно до этого срока сейчас продлено предварительное расследование по уголовному делу.

Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. В соответствии с тяжестью обвинения Генин не должен находится в СИЗО более полугода. Однако 8 октября Кемеровский областной суд продли арест обвиняемому до 25 декабря.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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