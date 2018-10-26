Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного оставили под арестом до 25 декабря

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-26T08:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

26 октября состоялось заседание Кемеровского областного суда. На заседании рассматривалась апелляционная жалоба адвоката и представление прокурора на постановление срока заключения в СИЗО Сергея Генина, одного из фигурантов дела по «Зимней вишне».

Прокурор и адвокаты обжаловали продление ареста пожарного Сергея Генина и просили изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест. Суд, заслушав доводы сторон, вынес постановление о продлении срока содержания под стражей. Сергей Генин будет находиться в СИЗО до 25 декабря 2018 года.

Отметим, что Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. В соответствии с тяжестью обвинения Генин не должен находится в СИЗО более полугода. Однако 8 октября Кемеровский областной суд продли арест обвиняемому до 25 декабря.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове собирают деньги на адвоката для пожарного Сергея Генина

В кемерове собирают средства, которые пойдут на оплату адвоката для пожарного, тушившего «Зимнюю вишню», Сергея Генина. Об начале сбора объявили организаторы группы поддержки пожарных, которые были обвинены в гибели людей в сгоревшем ТРЦ. (подробности)

Дело «Зимней вишни»: Появились результаты психолого-психиатрической экспертизы пожарного Генина

Эксперты отмечают, что спасатель вежлив в общении, корректен, большую часть времени проводит в постели, много читает и подчинен режиму. Его память и внимание не нарушены, эмоциональные реакции адекватные, мышление последовательное, а суждения логичные. Психотической симптоматики нет (бреда, галлюцинаций) не выявлено, отмечается в документе. (подробности)

Крупные взятки и хищения: Следком рассказал о новых эпизодах в деле «Зимней вишни»

Следователи рассказала Бастрыкину и потерпевшим о ходе расследования уголовно дела. Так, недавно в деле появился ряд новых эпизодов. Танзилие Комковой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, начальница Гостройнадзора в марте 2014 года получала взятку автомобилем Toyota Venza и комплектом резины от директора коммерческой организации. Сумма взятки превысила 1,5 миллиона рублей. (подробности)