2018-10-26T08:38:44+03:00
Общество

Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного оставили под арестом до 25 декабря

Заседание суда состоялось 26 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Сергею Генину оставили меру пресечения прежней.Сергею Генину оставили меру пресечения прежней.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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26 октября состоялось заседание Кемеровского областного суда. На заседании рассматривалась апелляционная жалоба адвоката и представление прокурора на постановление срока заключения в СИЗО Сергея Генина, одного из фигурантов дела по «Зимней вишне».

Прокурор и адвокаты обжаловали продление ареста пожарного Сергея Генина и просили изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест. Суд, заслушав доводы сторон, вынес постановление о продлении срока содержания под стражей. Сергей Генин будет находиться в СИЗО до 25 декабря 2018 года.

Отметим, что Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. В соответствии с тяжестью обвинения Генин не должен находится в СИЗО более полугода. Однако 8 октября Кемеровский областной суд продли арест обвиняемому до 25 декабря.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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