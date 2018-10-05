Крупные взятки и хищения: Следком рассказал о новых эпизодах в деле «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 03:42 2018-10-05T04:02:02+03:00

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В деле «Зимней вишни» появились новые эпизоды. Бывшую начальницу Гостройнадзора Танзилию Комкову обвинили в получение крупной взятки, а начальника кемеровского отдела надзора деятельности МЧС Григория Терентьева – в финансовых махинациях. Об этом следователи рассказали на встрече Александра Бастрыкина с родственниками погибших.

В четверг председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетел в Кемерово, где встретился с родными погибших в «Зимней вишне». На встречу пришли 37 потерпевших и их представители.

Следователи рассказала Бастрыкину и потерпевшим о ходе расследования уголовно дела. Так, недавно в деле появился ряд новых эпизодов. Танзилие Комковой предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, начальница Гостройнадзора в марте 2014 года получала взятку автомобилем Toyota Venza и комплектом резины от директора коммерческой организации. Сумма взятки превысила 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемый в халатности Григорий Терентьев в 2017 и 2018 годах похитил выплаченную ему компенсацию, которая на самом деле ему не выплачивалась. Следователи выявили два таких эпизода.

На встрече было подчеркнуто, что никто из обвиняемых не признает свою вину. Два фигуранта отказались от дачи показаний.

Александр Бастрыкин поручил продолжить собирать доказательства и искать новых возможных фигурантов дела.

– Мы намерены установить все обстоятельства, и едины в своем стремлении установить объективную истину, – отметил в конце встречи Бастрыкин.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, фитнес-центр и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России, предварительное следствие продлено до 25 декабря.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестованы 12 человек. Также следствие не исключает появления новых фигурантов.

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