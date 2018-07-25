Следственный комитет не исключает появления новых фигурантов в деле «Зимней вишни»

25 Июль 04:11 2018-07-26T04:47:55+03:00

Это могут быть чиновники, разрешившие строительство и эксплуатацию ТРЦ

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В деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» могут появиться новые фигуранты, в том числе из чиновников, которые разрешили строительство и эксплуатацию ТРЦ. Об этом заявил и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Голкин.

- Расследование основного дела будет продолжено. Я не исключаю, что в нем появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ, - сказал генерал-майор юстиции в интервью корреспонденту «Ъ».

Сергей Голкин также добавил, что в ближайшее время обвинение в окончательной редакции будет предъявлено семи фигурантам дела, расследование которых выведено в одно производство, в том числе пожарному Сергею Генину, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву и управляющей «Зимней вишней» Надежде Судденок.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109, 219, 285, 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; злоупотребление должностными полномочиями; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Кроме того, следствием установлено, что владелец торгово-развлекательного центра, Кемеровский кондитерский комбинат, сэкономил порядка 7 миллионов рублей на системе пожарной безопасности и не привел ее в порядок.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако часть потерпевших по уголовному делу считает снос здания преждевременным и намерена обжаловать решение о демонтаже.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности. Кроме того, 7 июля обвинение в халатности было предъявлено руководителю службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрею Бурсину. Он первым прибыл к горящей «Зимней вишне» и стал руководителем тушения пожара.

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