«Детский голос сгорает во лжи»: Кемеровчанин посвятил песню погибшим в «Зимней вишне» детям

Трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года, продолжает отзываться болью в сердцах кемеровчан. Один из жителей города, воин-афганец Алексей Сибирь, 10,5 месяцев создавал композицию, которую посвятил погибшим в пожаре детям.

Музыкант назвал свою песню «Детский голос».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697629" frameborder="0"></iframe> Песня кемеровчанина о погибших в "Зимней вишне" детях.Автор: Алексей Сибирь / YouTube

«Обжигает мгновенье сердца и уносится ввысь.

Вязнут души в дыму… Я кричу им сквозь пламя: «Держись».

Черный ворон над нами вскружил…

Детский голос сгорает во лжи…

И летит в небеса…

И на лицах роса…», - звучат строчки первого куплета песни.

- Рождалась песня очень тяжело... Вначале нужно было самому устоять от шока и пережить в душе этот ужас... Гибель детей - это невыносимая боль. 4 апреля был написан стих «Детский голос». В течение тяжелых трех месяцев удалось записать песню. Потом пошла другая долгая работа по созданию видео, чтобы показать именно мое видение этой песни, - поделился историей создания композиции автор-исполнитель Алексей Сибирь.

Музыкант отметил, что на воплощение всех задуманных идей ушло 10,5 месяцев. Кемеровчанин пишет песни с 2004 года. Первой его композицией стала песня «Маленькая Осетия» о теракте в Беслане. Как отметил автор, в знак благодарности его трижды приглашали в Северную Осетию.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года: на четвертом этаже начался пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание в светодиодном светильнике, который расплавился, – пластмасса упала в бассейн с поролоновыми шариками, и черный едкий дым мгновенно заполонил четвертый и третий этажи здания. В это время в «Зимней вишне» находились больше тысячи человек, большинству удалось спастись.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей. В рамках расследования арестованы 14 человек, один объявлен в международный розыск и будет заключен под стражу, если появится на территории России.

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