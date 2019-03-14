2019-03-14T07:36:28+03:00
Происшествия

Кемеровские артисты дадут концерт в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

Концерт пройдет 25 марта в Государственной филармонии Кузбасса
Екатерина БОРМОТОВА
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В годовщину трагедии в "Зимней вишне" кемеровские артисты дадут концертВ годовщину трагедии в "Зимней вишне" кемеровские артисты дадут концертФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове 25 марта пройдет концерт памяти жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Мероприятие состоится в Государственной филармонии Кузбасса.

Концерт, посвященный годовщине трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», пройдет 25 марта в органном зале. В исполнении заслуженных артистов филармонии прозвучат классические произведения Баха, Сен-Санса, Рахманинова, Шуберта, Варламова.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года – его жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети. Предварительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике на четвертом этаже здания. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей, арестованы 14 человек, все они находятся в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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