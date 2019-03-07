Фигурантам дела о кемеровской «Зимней вишне» продлили арест

До конца июня будут находиться под стражей фигуранты уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. такое решение вынесли Кемеровский областной суд и Центральный суд города Кемерово.

Юлия Богданова, бывший генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината», которому принадлежала основная часть здания торгового центра, останется под арестом до 30 марта 2019 года. Продлить срок содержания до 12 месяцев со дня задержания – до 30, а не до 25 марта - просил следователь. Его ходатайство было удовлетворено.

Также срок содержания под стражей продлен экс-гендиректору компании-арендатора ТЦ Надежде Судденок, техдиректору «Кемеровского кондитерского комбината Георгию Соболеву и бывшему охраннику торгового центра Сергею Антюшину. Правда, им срок продлен лишь на сутки, до 26 марта.

Сергей Генин, командир пожарного звена, которое первым прибыло на место пожара, по решению суда останется под стражей до 25 июня. Также до 25 июня будет находиться под арестом Игорь Полозизенко, директор ООО «Системный интегратор».

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день 60 человек, большинство из которых – дети, погибли. Фигурантами уголовного дела по факту пожара стали более 10 человек. А на месте сгоревшего здания было решено создать сквер. В демонтаже здания, который начался в июле 2019 года, принимали участие специалисты из Екатеринбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совладелец кемеровской "Зимней вишни" получил звание "Меценат года"

Накануне в городе Томске состоялось награждение людей, занимающихся меценатством. Среди награжденных – Денис Штенгелов, основатель томского холдинга «КДВ» и совладелец кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня». (подробности)

На месте кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" работает строительная техника

За забором, которым огорожено место, где всего год назад находился торгово-развлекательный центр, начались работы. На площадку зашла техника – экскаватор и самосвалы. (подробности)

Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по «Зимней вишне»

Во время судебного заседания представитель Следственного комитета России попросил о продлении срока содержания под стражей на два месяца, до 25 сентября. Также он отметил, что бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области пытался скрыть и уничтожить доказательства своей вины. (подробности)

Потерпевшие по делу «Зимней вишни» сообщили об угрозах со стороны пожарных

- В ответ он сказал: «Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?». Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми, – процитировала судья одного из потерпевших. (подробности)

«Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил». Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации

Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо (подробности)