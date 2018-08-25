Появился план будущего сквера на месте «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 07:35 2018-08-25T11:28:04+03:00

Сквер будет полностью обустроен в 2019 году

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В Кемерове неподалеку от места, где когда-то находился печально известный ТРЦ «Зимняя вишня», появился план будущего сквера. План сквера установила мэрия города.

Проект сквера, план которого размещен на баннере, разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн – именно этот проект показался кемеровчанам, родственникам погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» наиболее интересным. В будущем сквере расположится пятиметровая музыкальная башня, каменная стена с водопадом, амфитеатр, лужайка и изогнутые тропинки. Вокруг лужаек вдоль тропинок высадят 60 сосен – по числу погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Детали плана будущего сквераФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В скором времени начнутся проектно-изыскательные работы, - об этом на днях сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. В течение зимы будут подготовлены необходимые материалы и техника для строительства сквера, а само строительство начнется весной. Планируется, что в течение лета сквер будет полностью благоустроен.

Будущий амфитеатр в сквереФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сейчас же на месте ТРЦ «Зимняя вишня» работает тяжелая техника: продолжаются работы по демонтажу конструкций торгового центра. Наземная часть сооружений уже полностью демонтирована, а сама площадка расчищена для следующего этапа работ.

Напомним, что утром 21 августа город проснулся без «Зимней вишни»: основное здание полностью снесли. Тогда же на место стихийного мемориала жертвам пожара привезли памятный камень.

Пожар, унесший жизни 37 детей и 23 взрослых произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались батутный центр, кафе и три кинозала, в одном из которых впоследствии обнаружили больше всего тел – люди задохнулись продуктами горения, ожидая помощи.

По факту гибели людей в ТРЦ «Зимняя вишня» было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек.

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Как отметил Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте», на месте, где стоял ТРЦ, продолжается разбор строительного мусора. Кроме того, здесь заканчиваются работы по благоустройству мемориала жертвам трагедии.

В Кемерове снесли здание «Зимней вишни»

В Кемерове снесли основное здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар. На месте трагедии продолжаются работы, специалисты убирают строительный мусор.

В Кемерове начали обустройство места стихийного мемориала у «Зимней вишни»

В Кемерове начались работы по обустройству места, где находился стихийный мемориал памяти погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».