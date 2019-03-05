На месте кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работает строительная техника

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-05T07:28:38+03:00

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На площадке, где когда-то находился торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», появилась строительная техника.

За забором, которым огорожено место, где всего год назад находился торгово-развлекательный центр, начались работы. На площадку зашла техника – экскаватор и самосвалы. Планируется, что после того, как площадка будет подготовлена, на месте сгоревшей «Зимней вишни» начнется строительство сквера.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день 60 человек, большинство из которых – дети, погибли. Фигурантами уголовного дела по факту пожара стали более 10 человек. А на месте сгоревшего здания было решено создать сквер. В демонтаже здания, который начался в июле 2019 года, принимали участие специалисты из Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU