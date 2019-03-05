2019-03-05T07:28:38+03:00
Общество

На месте кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работает строительная техника

В скором времени здесь начнется строительство сквера
Екатерина РОМАНОВА
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На месте кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работает строительная техника. Фото: камеры видеонаблюдения Goodline.На месте кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работает строительная техника. Фото: камеры видеонаблюдения Goodline.
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На площадке, где когда-то находился торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», появилась строительная техника.

За забором, которым огорожено место, где всего год назад находился торгово-развлекательный центр, начались работы. На площадку зашла техника – экскаватор и самосвалы. Планируется, что после того, как площадка будет подготовлена, на месте сгоревшей «Зимней вишни» начнется строительство сквера.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день 60 человек, большинство из которых – дети, погибли. Фигурантами уголовного дела по факту пожара стали более 10 человек. А на месте сгоревшего здания было решено создать сквер. В демонтаже здания, который начался в июле 2019 года, принимали участие специалисты из Екатеринбурга.

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Среди прочих обращений была и одна из животрепещущих для семей погибших просьба: на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра горожане попросили установить мемориал в память о погибших при пожаре, а также разбить сквер или аллею. (подробности)

Стали известны сроки строительства сквера на месте «Зимней вишни»

Врио губернатора отметил, что вся необходимая техника и материалы для строительства сквера будут подготовлены зимой, а само строительство начнется весной. (подробности)

Здание «Зимней вишни» в Кемерове полностью снесли

Здание «Зимней вишни» в Кемерове полностью снесли. Торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» перестал существовать 21 августа. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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