Совладелец кемеровской «Зимней вишни» получил звание «Мецената года»

Накануне в городе Томске состоялось награждение людей, занимающихся меценатством. Среди награжденных – Денис Штенгелов, основатель томского холдинга «КДВ» и совладелец кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня».

Денис Штенгелов был удостоен звания «Меценат года» первой степени. Вместе с ним это звание получили председатель наблюдательного совета ООО «Томскводоканал» Кирилл Новожилов, гендиректор ООО ГК «Гранит» Андрей Евдокимов, гендиректор АО «ТРЦ» Сергей Райгель, президент ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» Евгений Толочек. Награждая меценатов, глав города Иван Кляйн отметил, что благодаря им за пять лет удалось реализовать общественно значимые проекты на сумму более полумиллиарда рублей, благоустроить парки и скверы, установить детские площадки, провести ряд городских мероприятий.

К слову, сам Денис Штенгелов на награждении не присутствовал.

Напомним, Денис Штенгелов был одним из совладельцев ТРЦ «Зимняя вишня», в которой 25 марта 2018 года случился пожар. Тогда в здании ТРЦ погибли 60 человек, из низ 37 – дети. По факту пожара заведено уголовное дело, по которому проходят более 10 человек. Сам же Штенгелов в последнее время постоянно проживает в Австралии. После пожара он заявил, что чувствует ответственность за случившееся и перечислил в резервный фонд Кузбасса 192 миллиона рублей, которые были направлены на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

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