2019-01-20T15:05:55+03:00
Происшествия

«Насмешка над чувствами»: в кузбасских магазинах продаются фейерверки «Зимняя вишня»

Для многих кузбассовцев название фейерверка кажется кощунственным
Екатерина РОМАНОВА
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«Насмешка над чувствами»: в кемеровских магазинах продаются фейерверки «Зимняя вишня». Фото: vk.com, "Регион 42"«Насмешка над чувствами»: в кемеровских магазинах продаются фейерверки «Зимняя вишня». Фото: vk.com, "Регион 42"
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В кемеровских магазинах продают фейерверки с безобидным – на первый взгляд – названием: «Зимняя вишня». Многие горожане недовольны присутствием на прилавках продукции с таким названием.

Один из пользователей соцсетей разместил в паблике фотографию, сделанную в одном из кемеровских магазинов. На стеллажах среди прочих находятся фейерверки с названием «Зимняя вишня». Многие пользователи соцсетей отметили, что название, мягко говоря, неудачное.

- Насмехаться над гибелью людей, терактом, смертью – гнусно. К тому же это оскорбляет чувства других, тех, кто сопереживает, - написал в комментариях Роман Костарев. - Запрещено ли словосочетание «Зимняя вишня»? Да нет. Но использовать его как бренд (название) – чистый хайп.

- Это такая трагедия вселенская, что конечно от этого словосочетания у всех сразу не очень хорошие воспоминания возникают... – согласна с комментатором пользовательница соцсети Марина Рерих. - Я тоже, увидев этот пост, сразу подумала про пожар в ТЦ.

- Я бы не купил, - высказывает свое мнение еще один комментатор. - До сих пор не ездил мимо пожара ,все окольными путями. А тут – салют...

Впрочем, большая часть комментаторов не усмотрела в названии фейерверка ничего криминального.

- Салют и до пожара так назывался, его не в честь трагедии назвали, поверьте, - открывает глаза горожанам Галина Деменева. - Поэтому ничего преступного в этом названии нет.

С женщиной многие согласны и приводят свои примеры товаров с аналогичным названием: торты, влажные салфетки. И, конечно же, вспоминают знаменитый отечественный сериал «Зимняя вишня» и песню в исполнении Анжелики Варум.

- При упоминании названия вызываются неприятные ассоциации, но это не повод ставить все словосочетание под цензуру, - подводит итог спорам пользователь Георгий Гальцев.

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