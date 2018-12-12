С собственника кемеровской «Зимней вишни» взыщут более 101,7 миллиона рублей в счет погашения долга

12 декабря арбитражный суд Томской области вынес решение: взыскать с компании-собственника ОАО «ККК» (бывший ТРЦ «Зимняя вишня») более 101 миллиона рублей по договору займа в пользу индивидуального предпринимателя из Томска Николая Бабкина.

- Взыскать с открытого акционерного общества «Кемеровский кондитерский комбинат» в пользу индивидуального предпринимателя Бабкина Николая Петровича 100 000 000 рублей основного долга, 1 536 567,09 рубля процентов, 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, всего — 101 736 567,09 рубля, - сообщается в решении суда под председательством Двитрия Гребенникова.

Это решение возмутило адвоката Дмитрия Малинина, который защищает права потерпевших при пожаре и арендаторов ТРЦ «Зимняя вишня». Он полагает, что за выплатой долга по кредиту может последовать намеренное банкротство «Кемеровского кондитерского комбината».

- Мы не позволим забанкротить «ККК» без расчетов с пострадавшими, - заявил Дмитрий Малинин. – «Кемеровский кондитерский комбинат» должен в конечном счете стать ответчиком по искам всех пострадавших – как имущественным, так и по возмещению вреда здоровью и морального вреда в связи со смертью близких.

Свою позицию Малинин объясняет тем, что именно «ККК» является застройщиком здания, а также собственником помещений, где произошел пожар и где не были обеспечены меры безопасности. Как эксплуатирующая компания, «ККК», по мнению Малинина, должен был содержать в надлежащем состоянии места общего пользования, инженерное оборудовании и, в том числе, оборудование пожаротушения и оповещения о пожаре.

К слову, в резолютивной части решения суда указано, что может быть подана апелляция в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что в результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта пострадали 79 человек. В апреле граждане начали получать выплаты. За легкий вред здоровья полагалась выплата в 400 тысяч рублей, за тяжкий – 800 тысяч рублей. По данным за август, выплаты получили 65 человек.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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